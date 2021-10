Voliere brennt in Aken - Zwei Zwergpapageien überleben Feuer nicht

Aken/MZ - Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Sonnabend gegen 12.50 Uhr Am Magdalenenteich in Aken auf einem Privatgrundstück eine Voliere in Brand und wurde dadurch vollständig zerstört. An der angrenzenden Hausfassade entstand ebenfalls Sachschaden.

Zwei Zwergpapageien überlebten das Geschehen nicht. Das Feuer wurde durch Kräfte der Ortsfeuerwehr gelöscht. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Brandursachenermittlung eingeleitet.