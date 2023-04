Die Häfte der Tiere im Tierpark in Köthen legt Eier. Die sehen ganz unterschiedlich aus. Wer die kleinsten und wer die größten Eier legt.

Viele Tiere im Tierpark in Köthen legen Eier - einige sind winzig, andere riesig

Köthen/MZ - Vorsichtig hält Michael Engelmann das winzige Ei in der Hand. Gerade mal einen Zentimeter ist es groß. „Schon erstaunlich, dass da alles reinpasst“, sagt der Tierpark-Chef. Der Kopf mit Schnabel, der Körper mit Flügeln und Beinen. Schlüpft der kleine Zebrafink, ist alles dran, was an einem Vogel dran sein muss.