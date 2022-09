In der Rüsternbreite kracht es gleich im Minutentakt

Die Polizei registriert mehrere tausend Euro Sachschäden bei zwei Verkehrsunfällen in Köthen. Verletzt wurde in der Rüsternbreite niemand, doch die Sachschäden sind erheblich.

Die Polizei hatte in Köthen richtig zu tun.

Köthen - Die Beamten des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld hatten am Donnerstagnachmittag in der Rüsternbreite in Köthen Schwerstarbeit zu leisten. Innerhalb von 30 Minuten krachte es dort zweimal. Personen wurden nicht verletzt, aber die Blechschäden waren zum Teil erheblich.