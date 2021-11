Vertrag mit Tierpark Köthen geändert: 140.000 Euro von der Stadt können flexibler eingesetzt werden

Der Tierpark in Köthen

Köthen/MZ/MIL - Der Tierpark Köthen kann die städtischen Zuschüsse zu seinen Personalkosten zukünftig flexibler einsetzen. Dazu hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung eine entsprechende Vertragsänderung beschlossen. Bislang waren die Zahlungen der Stadt - knapp 140.000 Euro im Jahr - an eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitenden gebunden. Das waren bislang ein Vorarbeiter und drei Kräfte zur Tierpflege. Doch mit dieser Regelung soll nun Schluss sein.

Die bisherige Personalbindung nämlich, so teilte der Geschäftsführer des Tierparks laut der verabschiedeten Beschlussvorlage mit, sei in der Praxis kaum anwendbar. Ab 2022 sollen die Zuschüsse daher nun in gleicher Höhe weiterfließen, jedoch unabhängig von der Anzahl der dafür beschäftigten Mitarbeitenden. Voraussetzung für die Zahlungen ist nunmehr allein, dass das damit entlohnte Personal tatsächlich im Bereich der Tierpflege tätig ist.

Auch für die Jahre seit Inkrafttreten des Zuschussvertrages Anfang 2018 soll die neue Regelung rückwirkend gültig sein. Sofern der Tierpark die städtischen Zahlungen in dieser Zeit für Personal ausgegeben hat, das sich der Tierpflege widmete, würden keine Rückzahlungen nötig, sagt Oberbürgermeister Bernd Hauschild. Ob das Personal in dieser Zeit tatsächlich mit der Pflege der Tiere befasst gewesen sei, solle durch die Verwaltung geprüft werden, so Hauschild weiter.