Vertrag im Rathaus unterzeichnet - Midewa versorgt Köthen weiter mit Wasser

Köthen/MZ - Die Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH bleibt auch in Zukunft an der Seite der Stadt Köthen und wird rund 26 100 Einwohner und zahlreiche gewerbliche Kunden im Köthener Stadtgebiet sowie den dazugehörigen Orten Arensdorf, Baasdorf, Dohndorf, Elsdorf, Gahrendorf, Hohsdorf, Groß- und Kleinwülknitz, Löbnitz an der Linde, Merzien, Porst, Zehringen mit Trinkwasser beliefern.

Am Dienstag besiegelten beide Partner – die Midewa-Geschäftsführer Julien Malandain (li.) und Uwe Störzner (re.) sowie Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild mit ihrer Unterschrift unter den Konzessionsvertrag die Zusammenarbeit für weitere 20 Jahre im Köthener Ratssaal.