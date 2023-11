Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - In Köthen hat ein 35 Jahre alter Mann versucht, seine Ehefrau umzubringen. Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung erlitt das Opfer schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich weiter in stationärer Behandlung.