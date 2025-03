Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben im Stadtrat von Köthen erläutert, wie der Stand der Planungen ist und wann die Arbeiten für die so genannten Überführungen beginnen sollen.

Verschlissenes Schienennetz: Deutsche Bahn muss am Bahnknoten Köthen fünf neue Brücken bauen

Für Pkw ist die Dessauer Straße an der Überführung am „Hohlen Tore“ kein Problem, Sattelzüge müssen wegen der engen Kurve langsam fahren.

Köthen/MZ. - Wer aus dem Stadtzentrum von Köthen mit dem Auto nach Dessau oder Quellendorf fahren will, muss auf einer der drei Straßen die Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Halle unterqueren: auf der Dessauer Straße am „Hohlen Tore“, auf der Friedrichstraße nahe der Kastanienschule oder auf der Friedrich-Ebert-Straße vorbei am Hotel „Stadt Köthen“. Die Deutsche Bahn plant seit geraumer Zeit, ab dem Jahr 2030 alle drei Überführungen abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen.