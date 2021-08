Verpuffung in Jugendclub in Aken - Zwei Hortkinder schwerverletzt ins Krankenhaus geflogen

Aken/MZ/her - Nach einer Verpuffung beim Entzünden eines Grills in der Akener Jugendbegegnungsstätte „Nomansland“ sind zwei schwerverletzte Hortkinder der Grundschule „Werner Nolopp“ am Montagmittag in eine Spezialklinik nach Halle geflogen worden.

Die Akener Schüler hatten einen Tagesausflug in den städtischen Jugendclub unternommen. Nach MZ-Informationen waren etwa 30 Kinder der ersten bis dritten Klasse dabei. Kurz vor 11 Uhr war die Einsatzleitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld über die Verpuffung informiert worden. Daraufhin rückten die Kameraden der Feuerwehren Aken und Susigke aus. Wie Einsatzleiter Michael Kiel berichtete, sei beim Grillanzünden eine starke Stichflamme entstanden, wobei zwei sieben und acht Jahre alten Jungen schwer verletzt worden. Ein weiterer Achtjähriger wurde leicht verletzt. Zur Ursache ermittelt inzwischen die Polizei.

Die Feuerwehr habe sich vor allem um die logistisch-organisatorische Abwicklung der Einsatzlage gekümmert. Eine brennende Tischdecke sei beim Eintreffen der Kameraden bereits gelöscht gewesen. Alle Beteiligten hätten unter Schock gestanden. Die Eltern seien informiert. Die Kinder, die nach dem Zwischenfall mit ihren Erziehern zurück in die Schule gelaufen sind, wurden dort abgeholt. Das Kriseninterventionsteam des Landkreises ist nach Aken gerufen worden.

Die Stadtverwaltung als Träger des Jugendklubs verwies auf die polizeilichen Ermittlungen und äußerte sich nicht weiter zum Tathergang.