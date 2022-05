Verpuffung bei Feier in Köthener Garage - Hubschrauber bringt Schwerverletzten in Klinik

MZ/Köthen - Zu einem Großbrand in der Stresemannstraße in Köthen ist die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag alarmiert worden. Bei einer mit Gasflaschen betriebenen Heizung hatte es eine Verpuffung gegeben. Das Ausmaß des Brandes wurde dann erst bei Ankunft deutlich. „Die gesamte Garage und Anbau standen in Flammen“, erklärt Einsatzleiter Yves Kluge. Die Flammen drohten auch auf das Wohngebäude überzugreifen.