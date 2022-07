Vermisstes 13-jähriges Mädchen aus Köthen ist wieder aufgetaucht

Köthen/MZ - Das in Köthen seit Dienstag vermisste 13-jährige Mädchen ist wieder aufgetaucht. Alle Fahndungsmaßnahmen sind am Montag aufgehoben worden.

Laut Polizei ist sie am Sonntag in den späten Abendstunden „wohlbehalten in Köthen angetroffen worden.“ Motivation und Hintergrund des Verschwindens konnten nicht genannt werden.