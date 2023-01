Vermisster Elfjähriger aus Köthen ist wieder da - Junge in Dessau-Roßlau gefunden

Köthen/MZ - Ein in Köthen vermisster elfjähriger Junge ist wieder da. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld am Montagvormittag mitgeteilt. Der Junge sei schon am Freitagnachmittag wohlbehalten in Dessau-Roßlau festgestellt worden. Angaben zu Motivation oder Hintergründen des Verschwindens liegen der Polizei bislang nicht vor. Die Fahndungsmaßnahmen wurden beendet.

Der Junge war seit dem 30. Dezember 2022 vermisst worden. Der Fall war am Freitag, 13. Januar, öffentlich gemacht worden - mit einer Öffentlichkeitsfahndung samt Bild. Für den großen zeitlichen Abstand wurde keine Erklärung gegeben.