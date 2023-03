Autonome elektrische „Easymile“-Minibusse stehen am Busbahnhof in Monheim am Rhein. Jeder Bus bietet elf Fahrgästen und dem Operator Platz.

Köthen/MZ - Die Zukunft im öffentlichen Nahverkehr, in rund 60 deutschen Städten wird sie getestet: In Monheim am Rhein (Nordrhein-Westfalen) und in Bad Birnbach (Bayern) rollen seit 2017 selbstfahrende Minibusse mit Elektromotoren durch die Straßen, im Herbst 2021 tourte ein Mini-Elektrobus zu Forschungszwecken im Auftrag der Uni Magdeburg mehrere Monate lang zwischen Altstadt und Stadtpark.