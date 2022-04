Verkehrt durch Einbahnstraße - SUV-Fahrer hinterlässt in Aken Schaden von 2.000 Euro

Blick auf den Marktplatz in Aken.

Aken/MZ - Ein VW-Fahrer hat an einer Beetumrandung auf dem Akener Markt einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hinterlassen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Nach ihren Informationen sei am Sonntag, 16.30 Uhr, ein Mann mit einem schwarzen SUV von der Köthener Straße aus und entgegengesetzt der Fahrtrichtung in die als Einbahnstraße ausgewiesene Fischerstraße und dann weiter über die Straße „Markt“ in Richtung Rathaus gefahren.

Dort habe er beim Rückwärtsrangieren einen Holzzaun, der zum Schutz einer Blumenrabatte aufgestellt wurde, beschädigt. Anschließend habe er sich von der Unfallstelle entfernt, berichten Zeugen. Die Ermittlungen dauern an.