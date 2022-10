Verkäuferin ins Lager geschickt - Kundin stiehlt in Köthen Handy vom Verkaufstresen

Ein dreister Diebstahl in Köthen beschäftigt die Polizei. Es gibt eine Beschreibung der Täterin.

Köthen/MZ - Eine Frau hat am Mittwoch gegen 16 Uhr in einem Geschäft in der Köthener Wallstraße Kaufinteresse bekundet. Daraufhin ging eine Angestellte ins Lager, um die verlangten Waren zu holen. Diesen Moment nutzte die Diebin aus und schnappte sich das Handy der Mitarbeiterin, welches im Bereich des Verkaufstresens lag.

Dann verließ die Frau, ohne etwas zu kaufen, das Geschäft. Sie soll 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug die Frau mit den mittellangen schwarzen Haaren eine braune Jacke und eine dunkle Hose, heißt es seitens der Polizei.