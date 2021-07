Vereinemeile soll im August das traditionelle Stadtfest von Aken ersetzen

Aken/MZ/HER - Die Stadt Aken erarbeitet derzeit ein Hygienekonzept für die Vereinemeile, die am Samstag, 28. August, stattfinden soll. Die Idee ist als Alternative zum traditionellen Stadtfest entwickelt worden, da dieses mit den gebotenen Einschränkungen während der Corona-Pandemie erneut nicht stattfinden kann. Zuletzt hatte Aken im Sommer 2019 ein Stadtfest gefeiert - damals das 25. Jubiläum. 2020 konnte coronabedingt nicht gefeiert werden.

Stattdessen sollen Vereine an verschiedenen Standorten im Akener Stadtgebiet die Möglichkeit erhalten, sich und ihre Arbeit in kleinerem Rahmen den Besuchern zu präsentieren (die MZ berichtete). Die Vereinemeile erstreckt sich über 1,6 Kilometer von der Festwiese über den Elbesportpark, das Bootshaus, den Marktplatz, die Marienkirche, die Turnhalle Berliner Hof, die Töpferbergstraße, bis zum Volksbad in der Köthener Straße und dem Schützenhaus. An jedem der genannten Standorte ist ein Verein der Elbestadt für das Programm zuständig. Mit dabei sind unter anderem die Karnevalisten von Narraria, die Feuerwehr oder die Fußballer vom FC Stahl Aken.

Welche Maßgaben aus dem Hygienekonzept in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises letztlich resultieren, soll vorab im Amtsblatt kommuniziert werden, hieß es zuletzt im Stadtrat. Die nächste Ausgabe des Akener Amtsblattes erscheint am Mittwoch, 21. Juli.