Vereinemeile ist in Aken in diesem Jahr als „Stadtfest light“ geplant

Aken - Die Stadt Aken plant für den 28. August eine Vereinemeile - „ein Stadtfest light“, wie Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn erklärte. Im Ausschuss für Soziales, Schule, Kultur und Sport stellte er die Pläne am Donnerstagabend vor.

Fakt ist: Ein Stadtfest, wie es Aken in den Jahren zuvor mit vielen Tausenden Besuchern und zuletzt sogar auf vier Tage ausgedehnt erlebt hat, könne es auch in diesem Jahr nicht geben, hieß es.

Das „Stadtfest light“ will den Gästen an mehreren kleineren Veranstaltungsorten die Gelegenheit bieten, die Akener Vereine kennenzulernen. Das soll auf einer Länge von circa 1,6 Kilometern von der Festwiese über den Elbesportpark, das Bootshaus, den Marktplatz, die Marienkirche, die Turnhalle Berliner Hof, die Töpferbergstraße, bis zum Volksbad in der Köthener Straße und dem Schützenhaus möglich sein. Jeder Standort wird in die Obhut eines Vereins gegeben: Im Elbesportpark zum Beispiel wird der FC Stahl den Hut aufhaben, im Volksbad der Kraftsportclub, im Schützenhaus der Narraria Club.

Für die Organisatoren im Rathaus ist wichtig, dass sich das Festgeschehen entzerren lässt, dass an keinem Standort derartige Anziehungspunkte geschaffen werden, dass sich dort Menschenmassen ansammeln. Das sei zu vermeiden, betonte der Bürgermeister. Deshalb werde man auch keine Bühnen aufbauen, keine harten alkoholischen Getränke verkaufen.

Die Vorstellungen gehen dahin, am Nachmittag ein Kennenlernen der Vereine zu ermöglichen und am Abend ein geselliges Beisammensein - alles mit einem Hygienekonzept, das noch formuliert und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden müsse.

Alles in allem verfügt die Vereinemeile über ein Budget von 20.000 Euro. So die Kostenprognose des Organisationsteams. Die teilnehmenden Vereine erhalten jeweils einen gewissen Betrag für Künstler, mit dem sie an ihrem Veranstaltungsort ein kleines Programm gestalten können. Die in Aken ansässigen und tätigen Techniker sollen dabei unterstützen. Als Finanzierungssäulen werden der Getränkeverkauf und Sponsoring genannt.

„Wir wollen nach den harten Corona-Monaten einfach danke an Aken sagen“, so der Bürgermeister. Man wolle bewusst „nicht die Puppen tanzen lassen“; gegen 23 Uhr - so die Vorstellung - wäre dann Schluss der Vereinemeile, in deren Fokus die gerade unter Corona-Bedingungen noch einmal erschwerte Mitgliedergewinnung stehen soll.

Zuletzt hatte Aken im Sommer 2019 ein Stadtfest gefeiert - damals das 25. Jubiläum. 2020 konnte coronabedingt nicht gefeiert werden. (mz)