Verein will mit Freier Schule ab Sommer 2023 in Köthen durchstarten

Melanie Lahmann (2. von links) will mit ihren Mitstreiterinnen Marina Scholz, Jessica Göpke und Lina Messer (von links) eine neue Schule gründen. Wo sie entstehen soll, steht noch nicht fest. Einstweilen treffen sich Interessenten mittwochs in der Gartensparte „Lehde“.

Köthen/MZ - Melanie Lahmann nennt ein besonderes Datum: Bis zum 30. November 2022 soll alles geklärt sein. Bis zu diesem Tag soll das Konzept stehen, sollen ausreichend Schüler gefunden sein, dazu ein Gebäude und eine Lehrkraft, die die Leitung der neuen Schule übernimmt. Eine solche wollen die 38-jährige Köthenerin und ihre Mitstreiter nämlich gründen. Und bis zum genannten Stichtag müssen die Unterlagen beim Schulamt abgegeben werden. Der Schulbetrieb würde dann im Sommer 2023 starten, erzählt sie.

Melanie Lahmann ist optimistisch und voller Elan, wenn sie über die Pläne spricht, die vom Verein FreiMut getragen werden. Das Coronajahr 2020 habe zwar vieles ausgebremst, berichtet sie. Aber nun rege sich umso mehr.

Schon 2018 berichtete die Köthener MZ über Pläne, eine neue, freie Grundschule zu gründen

Im Kleingarten, den die Gruppe in der Sparte „Lehde“ in Köthen hat, treffen sich regelmäßig mittwochs ab 16 Uhr Leute, die ein Interesse am Projekt und Fragen zur Schulgründung haben. „Das wird auch ganz gut angenommen“, sagt Melanie Lahmann. Sie hat Betriebswirtschaft studiert und übernimmt im Verein die organisatorischen Aufgaben.

Sie hat nun schon einige Jahre Erfahrung mit dem Thema. Schon 2018 berichtete die Köthener MZ über Pläne, eine neue, freie Grundschule zu gründen. Melanie Lahmann war damals schon dabei, andere Mitstreiterinnen schieden zwischenzeitlich aus, dafür kamen neue dazu. Dazugelernt habe man, sagt die Köthenerin. Die Grundidee aber blieb: Die neue Schule soll anders sein, freier. Ohne Frontalunterricht, ohne Hausaufgaben, ohne Benotung, ohne festen Klassenverbund.

Stattdessen sollen die Kinder altersmäßig gemischt werden und sich zusammen mit Lernbegleitern selbst Wochenpläne aufstellen: Was möchte das Kind lernen, was interessiert es besonders? Stures Auswendiglernen sei nicht mehr zeitgemäß, findet Lahmann, schließlich sei so viel Wissen wie noch nie in Sekundenschnelle online abrufbar.

Wo die neue Schule stehen wird, ist noch unklar

Der Grundsatz, allen Kindern denselben Lehrplan zu vermitteln - egal, wo eigentlich ihre Interessen liegen - soll in der neuen Schule auch nicht gelten. Stattdessen sollen Jungen und Mädchen sich schon früh spezialisieren können auf das, was sie wirklich wollen. Die Lernmotivation soll von den Kindern ausgehen. „Aber trotzdem müssen wir uns natürlich an das Schulgesetz halten“, sagt die 38-Jährige. „Und Grundkompetenzen wie lesen, schreiben, rechnen müssen natürlich vermittelt werden.“ Statt Zeugnissen mit Zensuren von 1 bis 6 soll es ausführliche schriftliche Berichte über die Lernfortschritte geben, dazu etwas kürzere Berichte jede Woche.

Das alles solle nicht heißen, dass klassische Schule für alle Kinder schlecht sei. „Für viele ist das sicher absolut okay - für einige aber eben weniger.“ Und Modernisierung, Neues tue gut.

Wo die neue Schule stehen wird, ist noch unklar. Ein Standort in Zehbitz im Südlichen Anhalt zum Beispiel war im Gespräch, scheidet aber aus. Prinzipiell wäre das Osternienburger Land interessant, sagt Melanie Lahmann. Auch wegen der Nähe zu Dessau und Bernburg. „Und wir möchten es gern ländlich.“ Ein Objekt zum Mieten wäre gut.

„Die Nachfrage unter den Eltern ist definitiv da“

Für die Startphase wird mit maximal 20 Kindern geplant. Das müssen durchaus nicht nur Schulanfänger sein, sondern vielleicht auch etwas Ältere. Die Lernbegleiter, also Pädagogen, würden zunächst auf Honorarbasis beschäftigt - mit Ausnahme der Schulleitung. Perspektivisch muss es nicht bei einer Grundschule bleiben, sondern das Ganze könnte sich mit den Jahren entwickeln zu einem Lernort auch für Jugendliche. „Wir brauchen eine Perspektive für die Jahre danach.“

Bleibt das Thema Geld. Die ersten drei Jahre werde es keine Förderung geben, weiß Melanie Lahmann. Ein Kredit werde sicherlich nötig.

Die Eltern würden Schulgeld zahlen. Wie viel, das ist noch offen und könnte in einer Art Bieterverfahren geklärt werden. Dabei wird, verkürzt gesagt, allen Eltern die benötigte Gesamtsumme genannt und jeder gibt so viel, wie er kann und möchte. Reicht das gesammelte Geld am Ende nicht, gibt es eine zweite Runde.

„Die Nachfrage unter den Eltern“, ist Melanie Lahmann sich sicher, „ist definitiv da.“ Nun gehe es darum, sie zu bündeln und daraus etwas zu schaffen. Eltern, Großeltern, Interessenten allgemein müssen dabei auch nicht unbedingt Vereinsmitglieder werden. Sie können sich auch so einbringen und später zum Beispiel in Arbeitskreisen organisieren.

Mehr unter freimut-lernen.de bzw. Mail an kontakt@freimut-lernen.de