Verantwortliche in Köthen zittern - Verzögern Archäologen die Arbeiten am neuen Industriepark?

Bevor der „Industriepark Köthen Süd“ gebaut werden darf, sind die Archäologen an der Reihe. Sollten die Ausgrabungen historische Gegenstände hervorbringen, könnte sich einiges verzögern. Unwahrscheinlich ist das nicht.

So oder ähnlich könnten die Ausgrabungen der Archäologen im Köthener „Industriepark Süd“ aussehen.

Köthen/MZ - Bernd Hauschild setzt auf Tempo. Köthens Oberbürgermeister will in Sachen neues Gewerbegebiet in diesem Jahr unbedingt noch einen Schritt vorankommen. Das ist auch verständlich angesichts der Unwägbarkeiten, die ihm da noch einen Strich durch die Rechnung machen könnten.