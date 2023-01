Vandalismus mit Böllern in der Silvesternacht in Köthen und Drosa

Köthen/Drosa/MZ/WSL - Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld hat einige Schäden durch Vandalismus mit Feuerwerk in der Silvesternacht im Altkreis Köthen gemeldet. So wurden ein Zigarettenautomat und ein Briefkasten der Post in Köthen durch Explosionen von Feuerwerk beschädigt. Am Mühlberg in Drosa wurden mehrere Briefkästen, ein Wand, ein Fenster, ein Tor ein Auto durch Feuerwerk beschädigt.