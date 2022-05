Vandalismus in der Lohmannstraße in Köthen - Fünf Autos in einer Nacht beschädigt

Köthen/MZ - In der Nacht zum Sonnabend haben bisher unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in der Lohmannstraße in Köthen beschädigt und teilweise hohen Schaden hinterlssen. Betroffen waren ingesamt fünf Fahrzeuge.

Der oder die Täter traten Außenspiegel ab und rissen Kennzeichen aus den Halterungen und verschwanden anschließend. Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.