Ein bislang Unbekannter hat in der Augustenstraße in Köthen mehrere Autos beschädigt.

Vandalismus in der Augustenstraße in Köthen - Unbekannter verbiegt Wischer an acht Autos

Köthen/MZ. - Ein bislang Unbekannter hat in der Augustenstraße mehrere Autos beschädigt.

Laut einer Polizeimitteilung bemerkte ein Anwohner am Sonntagmorgen auffällige Geräusche. Er konnte eine männliche Person beobachten, welche sich an mehreren Fahrzeugen in der Straße zu schaffen machte. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sie an acht Fahrzeugen Schäden fest. Der Täter verbog aus bisher unbekannten Gründen die Scheibenwischer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

„Bei der Absuche des Nahbereiches konnte der unbekannte Beschuldigte nicht mehr festgestellt werden, da zwischen Tatzeit und Meldezeit schon einige Zeit vergangen war“, heißt es weiter.