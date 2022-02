Valentinstag: Welchen Gruß für die Liebsten verschenken die Köthener?

Köthen/MZ - Es ist der Tag der Verliebten. Der 14. Februar wirft seine Schatten voraus. Am Montag ist Valentinstag. Und das ist für viele der perfekte Anlass, dem Menschen, den man liebt, eine Freude zu machen. Die Suche nach einem geeigneten Geschenk oder einer kleinen Aufmerksamkeit beginnt meist schon Tage bis Wochen zuvor.

„Die Bücher sind schon voll“, berichtet Floristin Anett Müller aus Köthen. Klar, der Tag ist gesetzt und da überlässt man nichts dem Zufall. „Die meisten bestellen immer vorher, um auf Nummer sicherzugehen“, weiß sie aus Erfahrung. Schließlich will niemand am Montag mit leeren Händen da stehen. Für Kurzentschlossene und für die Kunden, die ihre bestellten Blumen frisch abholen wollen, macht sie ihren Laden, der sonst montags eigentlich geschlossen ist, trotzdem auf.

Neben Blumen setzen viele an dem Tag auch auf Süßes

Denn Blumen gehen an solch einem Tag bekanntlich immer, vor allem rote Rosen sind nach wie vor gefragt. Aber auch andere Blumen werden gewählt. „Hauptsache bunt und knallig“, fällt der Floristin auf. Das fällt auch Grit Grube, die ihr Floristikstübchen „Blumen und mehr“ in der Köthener Wallstraße betreibt, auf. „Es ist mittlerweile alles querbeet gefragt. Auch Frühlingsblumen wie Anemonen und Tulpen werden für den Valentinstag gern genommen“, berichtet sie. Weil Grube für Montag ebenfalls einen großen Ansturm erwartet, wird sie eine Stunde länger, bis 18 Uhr, geöffnet haben. Und sie werden zu zweit im Laden sein, um die vielen Bestellungen nach und nach abzuarbeiten.

Neben Blumen setzen viele an dem Tag auch auf Süßes - am besten natürlich in Herzform. Naturgemäß kommen die Leute in den „Kreso“-Shop in der Halleschen Straße in Köthen, wenn sie etwas zum Verschönern oder Genießen suchen. Und die Nachfrage ist da, wie all die Jahre, bemerkt Inhaberin Karin Wenger. „Die Woche davor ist immer mehr los, als sonst im Januar/Februar. Man merkt schon, dass Valentinstag ansteht“, berichtet Wenger. Pralinen gefüllt mit Champagner und in Herzform, Schokobärchen oder eine Flasche Bier mit einem Herz versehen - auf einem Tisch gesammelt finden sich alle Valentinstagsartikel. Viele dieser Artikel werden eigens nur für den Valentinstag produziert. „Dosen, Schachteln oder die Schokolade selbst - alles muss in Herzform sein“, weiß sie.

„Wir haben sogar Geschenkpapier mit Herzen drauf“

Die meisten Kunden greifen beherzt am Tisch zu, wissen bereits genau, wonach sie suchen. „Aber viele sprechen mich auch gezielt an, weil sie nach etwas Speziellen suchen“, weiß sie. Und im Prinzip taugt jeder Artikel, mit der passenden Dekoration, als Geschenk. „Wir haben sogar Geschenkpapier mit Herzen drauf“, schmunzelt sie. Am Ende zählt letztendlich nur die Geste.

Übrigens: In Japan setzt man zum Valentinstag auch vor allem auf Schokolade. In Dänemark sind weiße Trockenblumen ein Zeichen der Liebe und in Frankreich steht traditionsbedingt Schmuck ganz oben auf Geschenkeliste.

Herzballon ans Krankenbett der Helios-Klinik

Doch es gibt auch Paare, denen ist an diesem Tag so gar nicht zum Feiern zu Mute ist. Etwa weil zum Beispiel die Partnerin oder der Partner im Krankenhaus liegt. Deshalb hat sich die Helios Klinik Köthen für diesen Tag etwas Besonderes einfallen lassen. Angehörige haben die Möglichkeit, ihren Herzensmenschen mit einer personalisierten Nachricht zu überraschen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Brief wird dann zusammen mit einem Herzballon direkt am Krankenbett überreicht. Damit die Liebesbotschaft rechtzeitig übermittelt werden kann, musste der Brief, in einem verschlossenen Briefumschlag, bis Montag, 14. Februar an die Klinik geschickt werden.