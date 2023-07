Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gröbzig/MZ - „Ich habe heute nur zu sagen: Es ist Zeit zu gehen.“ Aber so kurz und knapp kann Ute Zerbe sich dann doch nicht verabschieden von der Gemeinschaftsschule in Gröbzig, auch wenn sie gar nicht gern im Mittelpunkt steht. Immerhin hat sie in Gröbzig in verschiedenen Schulformen 38 Jahre lang unterrichtet. Die vergangenen sechs Jahre war sie Schulleiterin. Wobei: Die zwei schlimmsten Corona-Jahre müssten doppelt zählen, scherzt Zerbe. Sagen wir also acht Jahre.