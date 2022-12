LANDGERICHT DESSAU Urteilt zu Mordversuch Feuer vor Wohnung von Freundin gelegt - Mann aus Köthen muss in die Psychiatrie

Am Landgericht in Dessau ist ein 28-Jähriger vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen worden. Und das obwohl keinerlei Zweifel an der Tat gab. Was die Begründung des Gerichts dafür ist.