Aken/MZ - An der Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken wird hinter den Kulissen weiter daran gearbeitet, das Modellprojekt 4+1 auf den Weg zu bringen. Dabei geht es um eine veränderte Form des Lernens: Während die Schüler an vier Tagen wie bisher in der Schule von Lehrern unterrichtet werden, soll das an einem Tag pro Woche anders organisiert werden. Dann sollen die Jugendlichen zum Beispiel zu Hause lernen. Ziel ist es, dass sie ihre Stärken ausloten, sich mit neuen Themen und Methoden befassen und eigenständig Wissen aneignen. Aken ist eine von zwölf Modellschulen im Land.

