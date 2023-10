Mehr als 30 Unternehmen wollen Jugendliche bei einer Berufsmesse am 7. Oktober in Köthen über Ausbildungsberufe informieren.

Die Berufsmesse findet in der Berufsbildenden Schule Anhalt-Bitterfeld in Köthen statt.

Köthen/MZ - Die Schulzeit ist vorbei. Und jetzt? Manche glauben, ihren Traumberuf genau zu kennen. Andere haben noch keine Ahnung, wo sie durchstarten sollen. Diese Jugendlichen und deren Eltern können sich am morgigen Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 13 Uhr auf der Berufsmesse in der Berufsbildenden Schule Anhalt-Bitterfeld in Köthen, Badeweg 4, durch Gespräche mit Vertretern aus über 30 Unternehmen aus der Region informieren oder Vorträgen zuhören, in denen Details über Ausbildungsberufe vorgestellt werden.

„Die Berufswahl ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Manch ein Schüler der achten oder neunten Klasse meint, dass diese Fragen ihn noch gar nicht betreffen. Erst mal den Abschluss machen und dann sehen, wie es weitergeht. Entscheide selbst, wie dein Weg in der Zukunft aussieht“, appelliert Olaf Ruch, Chef der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Ost, an die Schüler.

Interessierte Jugendliche erhalten von der Berufsberatung der Arbeitsagentur Hinweise und Tipps für Bewerbung und Bewerbungsverfahren. Sie sollten dafür eine Musterbewerbung dabeihaben. Zeitgleich führen die Berufsbildenden Schulen Anhalt-Bitterfeld ihren Tag der offenen Tür durch und informieren über ihre Ausbildungsmöglichkeiten.