„Unser Haus bebte“: Anastasiia Piddubska und ihre Familie sind aus der Ukraine geflohen, als es Explosionen gab

Aken/MZ - Es war am Morgen des 24. Februar. 11 Uhr in der Frühe, als die ersten Explosionen in Odessa zu hören waren. „Unser Haus bebte“, berichtet Anastasiia Piddubska. Die 33-Jährige kommt aus der Ukraine, lebte zu dem Zeitpunkt mit ihrem Mann, ihren drei Kinder in einem Einfamilienhaus in der Stadt Odessa. Die Explosionen kamen wie aus dem Nichts. Ihre sechs Jahre alte Tochter habe am ganzen Körper gezittert und fragte: „Mama, was passiert hier?“

Immer wieder laufen die Tränen, als mir diese junge starke Frau knapp einen Monat später ihre Geschichte erzählt. Sie spricht deutsch und englisch. Mit ihrer Familie ist sie nun erst einmal in Sicherheit. Eine ältere Dame aus Aken hat die fünfköpfige Familie bei sich einquartiert. Sie lebt ohnehin allein, im Haus sei viel Platz, die obere Etage leer und unbewohnt.

Sie hatte Angst um ihre Kinder

Dass sie nun auf der Couch in einem Einfamilienhaus in Aken sitzt und ihre Geschichte erzählt, ist fast unvorstellbar. Nachdem die Explosionen immer mehr wurden, wollte die Familie nur noch fliehen. Sie hatten Angst. Angst um ihre Kinder. „Wir mussten die Stadt verlassen. Ich wollte, dass meine Kinder in Sicherheit sind“, sagt sie.

Also packten sie das Nötigste zusammen und setzten sich in ihr Auto. Der erste Weg führte die Familie nach Moldawien. Geschlafen hat die Familie die Zeit über im Auto - 36 Stunden lang hatten sie nur sich und den Wagen. „Ich bin so dankbar, dass unser altes Auto uns sicher bis nach Aken gebracht hat“, betont die junge Frau. Eine ukrainische Ärztin aus Köthen, mit der Piddubska in gutem Kontakt steht, da sie selbst Ärztin ist, war es schließlich, die die Familie in die Elbestadt lotste.

„Die ersten zwei Wochen nach unserer Ankunft hier war ich wie versteinert. Ich habe viele Nachrichten gelesen, viel geweint, wenig gegessen“, berichtet sie. Langsam fühlt sie sich aber wohler hier. „Ich bin einfach dankbar und glücklich hier zu sein“, sagt die 33-Jährige. Dankbar ist sie vor allem denjenigen, die sie hier so herzlich empfangen haben. „Wir bekamen so viel Essen, Spielzeug für die Kinder und eine gute Wohnung. Wir wurden überflutet mit Spenden“, erklärt die Ukrainerin in purer Dankbarkeit.

„Mir ist egal, wo ich bin, Hauptsache meine Familie ist bei mir“

Durch ihre Arbeit als Ärztin und die Kirche sei sie schon mehrfach in Deutschland gewesen. Daher habe sie nun keinen großen „Kulturschock“ gehabt. Berlin, Hamburg, München - von Aken hatte sie vorher aber noch nie gehört. „Mir ist egal, wo ich bin, Hauptsache meine Familie ist bei mir“, betont die junge Frau. Damit ihre Kinder trotzdem ein Gefühl von Heimat haben, bereitet sie deren bekanntes Essen zu. „Ich verbringe viel Zeit in der Küche“, berichtet sie. Das mache ihr sehr viel Spaß. Ihre Kinder haben gemerkt, sprechen eine andere Sprache, sehen das Ganze aber eher wie Ferien an. „Sie sind sehr offen und nennen jeden ,Babuschka’“, erzählt sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Und dennoch haben sie jeden Tag eine Bitte an ihre Eltern: Sie wollen zurück in ihre Heimat. „Sie fragen ständig danach. Wann sie wieder zurück können oder ob sie nun hier für immer leben?“, berichtet sie. Fragen, auf die sie momentan selbst keine Antwort hat. „Wenn der Krieg zu Ende ist, werden wir wieder in die Ukraine gehen. Aber das ist irgendwo in der Zukunft“, fügt sie hinzu.

Ihr einziger Wunsch ist es, dass der Krieg bald ein Ende hat. Hass, Wut und Trauer empfindet sie momentan. „Das ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine. Wir sind wahrscheinlich nur die Ersten“, vermutet sie. Kinder sind gestorben, Städte wurden zerstört. Selbst wenn der Krieg in naher Zukunft enden wird, bleiben Wunden - physisch und psychisch.

„Wenn alles vorbei ist, möchte ich alle Helfer zum Essen in meine Heimat einladen“

Und trotz allem bleibt Anastasiia Piddubska die Hoffnung. „Wenn alles vorbei ist, möchte ich gerne alle, die mir unterwegs begegnet sind, in meine Heimat zum Essen einladen, dem Rauschen der Brandung am Meer lauschen und Geschichte von Liebe und Freude erzählen“, sagt die Ukrainerin.

Bis es soweit ist, bleibt sie mit ihrer Familie erst einmal in Aken. Einen Job hat sie auch schon in Aussicht. Sie wird als Ärztin in der Helios Klinik in Köthen arbeiten. In Aken fungiert sie derweil als Dolmetscherin für alle Geflüchteten - denn sie beherrscht als einzige die deutsche Sprache.

„Für viele ist es noch sehr schwierig, sich hier zurechtzufinden“, weiß sie. Vieles sei anders. Mülltrennung kenne man in der Ukraine nicht. Die Datenschutzverordnungen würden auch so manchen verwirren und man müsse erstmal herausfinden „wie viele Personen in ein Auto dürfen“. Aber das seien alles nur Kleinigkeiten.