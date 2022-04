„Uns geht’s gut, sehr gut sogar“: Alte Frabrik in Köthen kämpft gegen Insolvenz-Gerücht

In den sozialen Netzwerken wendet sich der Inhaber des Köthener Fitnessstudios an jene Leute, „die etwas verunsichert sind“.

Köthen/MZ/HER - „Uns geht’s gut, sehr gut sogar.“ Michael Herfort geht mit einer Videobotschaft in die Offensive und wehrt sich gegen das Gerücht, die Alte Fabrik sei insolvent. In den sozialen Netzwerken wendet sich der Inhaber des Köthener Fitnessstudios an jene Leute, „die etwas verunsichert sind“.