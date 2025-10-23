Der Dachverband der Feuerwehrverbände der Kreise hat eine ausführliche Stellungnahme zum Akener Uniform-Streit geschickt. Auch Sebastian Gries, Kreisbrandmeister in Anhalt-Bitterfeld, kritisiert die geänderte Geschäftsordnung.

Uniform-Verbot im Stadtrat Aken - Landesfeuerwehrband hält Beschluss für „maßlos überzogen“

Kameraden der Feuerwehr Aken sind im Mai vorm Gerätehaus angetreten – zur Übergabe des neuen HLF 20 und zur feierlichen Fahnenweihe.

Aken/Heyrothsberge/MZ. - Die am 9. Oktober vom Stadtrat Aken beschlossene Ergänzung der Geschäftsordnung, Zuhörer „in Uniformen, Einsatzkleidung oder vergleichbaren auf Wirkung bedachten Erscheinungsbildern“ bis auf „protokollarische Anlässe“ nicht an Ratssitzungen teilnehmen zu lassen, um eine „Einschüchterung der Ratsmitglieder“ zu vermeiden, zieht Kreise. Am Mittwoch meldete sich der Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt mit einer Stellungnahme zu Wort. Dem Verband gehören 20 Feuerwehrverbände der Kreise und Städte an.