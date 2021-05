Ungeahnt früh ist die Straße zwischen Radegast und Zehbitz wieder frei

Zehbitz/Radegast - Dass Bauprojekte wesentlich länger dauern als geplant, ist der leidgeprüfte Steuerzahler inzwischen gewohnt. Manchmal geht es aber auch schneller.

Die Landesstraße 142 bei Zehbitz etwa ist am Freitag schon freigegeben worden - rund drei Monate früher als geplant. Die MZ fragte dazu am Montag bei der Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich Ost, nach.

„Die Arbeiten wurden in drei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt beinhaltete eine Deckensanierung in der Ortslage Radegast. Der zweite Abschnitt eine stellenweise Verbesserung der Straßenentwässerung mit gleichzeitiger Deckensanierung in der Ortslage Zehbitz. Der dritte Bauabschnitt stellte die Erneuerung der freien Strecke zwischen Radegast und Zehbitz dar“, informiert Regionalbereichsleiter Oliver Grafe.

„Dieser 2,3 Kilometer lange Bauabschnitt wurde im Rahmen eines Pilotprojektes grundhaft ausgebaut.“ Insgesamt habe man neun Monate Bauzeit benötigt. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf circa 1,8 Millionen Euro. (mz)