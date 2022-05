Unfallflucht am Supermarkt in Köthen: Pkw beim Ausparken gerammt

Köthen/MZ - Ein 81 Jahre alter Mann hatte seinen Pkw Toyota am Montag gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Edderitzer Straße in Köthen abgestellt. Als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass es beschädigt worden war.

Ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld zu Folge kollidierte eine unbekannte Person mit einem Pkw VW beim Ausparken mit dem Toyota und verließ, nachdem er ausgestiegen und sich die Schadstelle angesehen hatte, unerlaubt die Unfallstelle. Der Schaden am Toyota wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.