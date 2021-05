Unfallfahrer rammt Baum in Köthen und flüchtet dann

Köthen - Gekracht hat es am Freitagabend in der Quellendorfer Straße in Köthen. Laut Polizeiinformationen sei nach 21 Uhr ein Ford-Transporter von der Fahrbahn abgekommen und habe einen Baum am Straßenrand gerammt. Der Fahrer habe danach den Unfallort verlassen; ein Ermittlungsverfahren laufe, so eine Polizeisprecherin.

Der Zusammenstoß war dabei so heftig, dass die Krone des Baumes abbrach und auf die Straße fiel. Deshalb rückte die Freiwillige Feuerwehr Köthen aus, um die Äste zu beseitigen und aus dem Fahrzeug auslaufende Flüssigkeiten aufzunehmen. Der Einsatz unter Leitung von Tobias Weidenhammer dauerte knapp zwei Stunden. (mz/dho)