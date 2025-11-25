Zwischen Quellendorf und Libbesdorf (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist ein junger Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Quellendorf. – In der Nacht zu Montag ist ein 22-Jähriger bei einem Unfall auf der K2077 zwischen Quellendorf und Libbesdorf (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der junge Mann in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Er sei nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Unfall auf K2077: 22-Jähriger betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Der 22-Jährige habe mit schweren Verletzungen in ein Krankhaus gebracht werden müssen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Zudem waren demnach die Kennzeichen gefälscht und der Pkw nicht zugelassen.

Darüber hinaus, so die Polizei weiter, wurde bei dem 22-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.