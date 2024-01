In Köthen hat sich ein Unfall ereignet. Dabei wurde ein 16-Jähriger angefahren. Der Verursacher flüchtete.

Unfall in Köthen

Köthen/DUR. - In Köthen kam es am Mittwoch, 10. Januar, gegen 13 Uhr zu einer Unfallflucht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg auf der linken Seite in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs.

Polizei sucht mit Beschreibung nach Unfallfahrer in Köthen

Plötzlich sei ein dunkelblauer VW mit Köthener Kennzeichen aus einer Grundstücksausfahrt gefahren und habe den Jugendlichen erfasst. Der unbekannte Autofahrer stieg daraufhin aus und erkundigte sich nach dem Befinden des 16-Jährigen.

Als dieser angab, leichte Verletzungen erlitten zu haben, stieg der Mann wieder in sein Auto und fuhr davon. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Schadenshöhe am Fahrrad liegt im unteren zweistelligen Bereich, so die Polizei.

So wird der Unfallfahrer beschrieben: