Polizei im Einsatz an der Unfallstelle (Symbolbild)

Storkau/MZ - Auf der Landesstraße 135 bei Storkau (Stadt Südliches Anhalt) hat sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, an dem zwei Pkw VW beteiligt waren. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Volkswagen die L 136 aus Richtung Merzien in Fahrtrichtung Quellendorf.

Am Abzweig nach Elsnigk beabsichtigte er dann, nach links abzufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Volkswagen eines 32-jährigen Mannes. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizeirevier ein Gesamtschaden von circa 11.000 Euro.