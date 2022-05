Unfall bei Gnetsch - 18-Jähriger unter Drogen landet mit Skoda im Graben

Gnetsch/MZ - Unter Drogeneinfluss hat ein 18-Jähriger am Sonntag gegen 3.40 Uhr in Gnetsch einen Unfall gebaut. Unweit des Ortsausgangs in Richtung Weißandt-Gölzau kam sein Skoda nach links von der Fahrbahn ab und in einem Straßengraben zum Stehen. Der Schaden: rund 5.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme fielen den Polizisten Anzeichen auf, die auf den Konsum berauschender Mittel schließen lassen. „Ein Vortest verlief positiv auf die Abbauprodukte von Amphetaminen und Metamphetaminen“, wird mitgeteilt. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeugs bei Fahrunsicherheit infolge des Genusses berauschender Mittel gefertigt, die Weiterfahrt untersagt.

Im Skoda wurden betäubungsmittelähnliche Substanzen gefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.