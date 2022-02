„Unehrlich und unanständig“: Köthener SPD kritisiert OB Hauschild für Wechsel der Kreistagsfraktion

Köthen/MZ - Die Reaktion ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten. Nur wenige Stunden, nachdem Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild seinen Wechsel innerhalb des Kreistages von der Fraktion SPD-Grüne zur Fraktion CDU/FDP öffentlich gemacht und dafür die „mangelnde Umsetzung beziehungsweise Vertiefung der Arbeit innerhalb der Ortsgruppe“ als Grund genannt hatte, meldete sich Sascha Ziesemeier, der Vorsitzende des Köthener Ortsvereins zu Wort.

Er wirft Hauschild Unehrlichkeit vor. „Herr Hauschild trat im Juni 2020 aus freien Stücken aus der SPD aus. Damit trennte er selbst die Kommunikationsplattform Ortsverein für die kommunalpolitische Arbeit in Köthen. Wir standen und stehen dennoch jederzeit für eine inhaltliche Zusammenarbeit zur Verfügung“, führt Ziesemeier in einer Pressemitteilung aus. „Nach fast zwei Jahren nun den SPD-Ortsverein Köthen als Begründung für seinen Wechsel vorzuschieben, ist unehrlich und unanständig.“

Der Ortsverein wirft Hauschild zudem Wahlkampftaktik vor. Es sei längst bekannt, dass Herr Hauschild sich erhofft, von der Köthener CDU als Oberbürgermeisterkandidat für die Wahl im Jahr 2023 aufgestellt zu werden, erklärt Ziesemeier. Eine Mitgliedschaft in der Kreistagsfraktion von SPD und Grünen sei mit einer Kandidatur für die CDU nicht vereinbar. „Daher war auch sein Wechsel erwartbar“, so Ziesemeier. „Aber wir erwarten von einem Oberbürgermeister auch in einer solchen Situation, dass er offen und ehrlich kommuniziert und nicht mit falschen Behauptungen argumentiert. Wir wünschen ihm trotzdem alles Gute für die Arbeit in seiner neuen Fraktion und für die Stadt.“