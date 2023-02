In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden mehrere Autos mutwillig zerstört.

Unbekannte zerstören Autospiegel in der Antoinettenstraße in Köthen

Vandalismus in Köthen

Köthen/MZ - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag zu Sonntag Autos in der Antoinettenstraße in Köthen beschädigt.