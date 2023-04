In der Nacht zu Freitag gab es einen Einbruchsversuch in der Halleschen Straße in Köthen. Drei Fenster eines Geschäftes wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Köthen - Bislang unbekannte Täter haben versucht, in der Nacht zu Freitag in ein Geschäft in der Halleschen Straße in Köthen einzubrechen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Laut einer Pressemitteilung versuchten der oder die Täter, mehrere Fenster des Telekommunikationsgeschäftes aufzuhebeln. Das gelang jedoch nicht. Durch den Einbruchsversuch sei Sachschaden in unbekannter Höhe an drei Fenstern entstanden, teilte die Polizei weiter mit. Hinweise auf den oder die Täter gebe es noch nicht.