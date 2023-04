Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr Unbekannte heben in Aken Gullydeckel aus Verankerung - Polizei leitet Ermittlungen ein

Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld ermittelt nach einem Vorfall am Karfreitag in Aken wegen eines „gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ laut Paragraf 315b im Strafgesetzbuch.