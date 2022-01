Unbekannte dringen in Hahnemann-Schule in Köthen ein und stehlen Elektronik und Instrumente

Köthen/MZ - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 8.45 Uhr, in das Schulgebäude und in die Turnhalle der Hahnemann-Schule in der Lelitzer Straßen in Köthen eingedrungen. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Entwendet wurde dabei eine Vielzahl an elektrischen und elektronischen Geräten sowie Musikinstrumente.

Die Schadenshöhe beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Euro. Nach ihren Angaben konnten einige der gestohlenen Gegenstände im angrenzendem Wohngebiet festgestellt und sichergestellt werden. Details wurden nicht genannt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.