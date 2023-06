Warteliste für neue Kinder Umzug vor zehn Jahren - Kindergarten „Guter Hirte“ fühlt sich sehr wohl im Köthener Wolfgangstift

Vor zehn Jahren zog der Kindergarten „Guter Hirte“ in den Wolfgangstift und nutzt in dem denkmalgeschützten Gebäude zwei Etagen. Warum man noch mehr will.