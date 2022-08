Umweltamt klärt auf: Was verursacht seit Tagen in und um Köthen einen beißenden Gestank?

Köthen/MZ - Katrin Hugo war die letzte Anwohnerin, die sich am Freitag bei der MZ über die Geruchsbelästigung am Rande von Köthen in Richtung Großpaschleben beklagte, die bereits die gesamte Woche über für Unmut und Beschwerden bei den Bürgern gesorgt hatte. Am Freitag waren auf jener Ackerfläche bei Großpaschleben nur noch die Spuren des Einarbeitens der bis zum Himmel stinkenden Masse zu sehen.