Um den Fischbestand zu erhalten - Kiloweise junge Hechte und Karpfen in Elbe bei Aken gesetzt

200 Kilogramm junge Hechte und rund eine Tonne junge Karpfen hat Johannes Buchheim in die Akener Elbe entlassen. Was die Idee dahinter ist.

Aken/MZ - Es mag für den einen oder anderen seltsam ausgesehen haben, was sich am Freitag in Aken zugetragen hat: Zwei Männer schleppen weiße Tonnen in Richtung Elbufer, kippen deren Inhalt schließlich ins Wasser des Flusses. Passanten bleiben stehen, wundern sich, fragen, was hier passiere. Kippt da etwa jemand Müll in die Elbe?