Überraschung vor dem Rückrundenstart - CFC Germania Köthen holt zwei Brasilianer

Köthen/MZ - Fußball-Landesligist CFC Germania Köthen hat kurz vor dem Rückrundenstart noch einmal für eine Überraschung gesorgt und sich doppelte Verstärkung vom Zuckerhut geholt. Mit Jonathan Alan Conrad und Robson Delano Wollmann sind zwei Brasilianer zum Club aus Köthen gewechselt.

Das Duo landete am Mittwochabend auf dem Flughafen Berlin/Brandenburg und absolvierte am Donnerstagabend die erste Trainingseinheit mit der Mannschaft von Trainer Peer Rosemeier. Für den Rückrundenauftakt gegen den SV Stahl Thale am Samstag (14 Uhr) sind beide bereits spielberechtigt.

Conrad und Wollmann haben zuletzt in ihrer Heimat an der Elite Sports Academy gespielt. Den Kontakt stellte Ex-CFC-Stürmer Luiz Adriano De Oliveira her, der von 2017 bis 2019 in Köthen gespielt hat. „Das Ganze war schon länger geplant, da ich mit Adriano regelmäßig in Kontakt stehe“, sagte der Sportliche Leiter, Martin Lehmann.

Vom 19-jährigen Verteidiger Conrad und dem ein Jahr älteren Flügelspieler Wollmann erhofft sich der CFC im Kampf um Platz eins noch einmal neue Impulse. Aktuell ist das Team von Rosemeier Tabellenzweiter mit einem Punkt Rückstand auf den SV Irxleben, hat aber auch ein Spiel weniger absolviert.