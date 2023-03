Köthen/MZ - Christina Buchheim (Die Linke) und Bernd Hauschild (parteilos) gehen am 2. April in die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters. Das hat die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 19. März, in Köthen ergeben.

