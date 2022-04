Überraschende Wende: Von Köthens Stadtrat abgelehnte Vorlage kommt drei Wochen später wieder zurück

Köthen/MZ - Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild (parteilos) hat seine Ankündigung wahrgemacht und das Konzept „Pestizidfreie Kommune“ nur drei Wochen nach der Ablehnung im Stadtrat erneut auf den Tisch gelegt. Eigentlich kommen im Stadtrat abgelehnte Vorlagen frühestens nach dem Ablauf von sechs Monaten über die vorberatenden Ausschüsse wieder auf den Tisch. Doch in diesem Fall nahm Hauschild eine grundsätzliche Überarbeitung des Konzeptes durch personelle Umstrukturierungen im Bauhof und eine Kosteneinsparung von mehr als 60.000 Euro für sich in Anspruch und legte

das Papier zur Abstimmung im Hauptausschuss auf den Tisch.

Zunächst allerdings traten dort wieder die Kritiker auf den

Plan. CDU-Fraktionschef Roland Schulte Varendorf nannte den Hauschild-Vorschlag nur „eine Rechnung auf dem Papier. Auch neue Mitarbeiter könnten die anstehende Arbeit nicht schaffen und ich sehe keinerlei Konzeption für die Arbeitsleistung auf den Dörfern“, sagte Schulte Varendorf und lehnte das Konzept erneut ab. Uwe Schönemann (FDP), der sich später der Stimme enthielt, monierte zu Recht, dass auch im neuen Konzept ein Satz zu den Sportvereinen drin stand, der bereits einmal gestrichen worden war. Zudem wollte die rechtliche Grundlage, weshalb der Entwurf so schnell wieder in die Gremien zurückkommt, erläutert haben.

Dann wurde es kontrovers. Ronald Maaß (Linke) bat darum, den Gesamtantrag nicht allein an der wieder auftauchenden Bemerkung, dass Vereine beim Neuabschluss von Pachtverträgen für ihre Sportstätten zum Verzicht auf Pestizide verpflichtet werden sollen, scheitern zu lassen. „Vielleicht können wir uns in diesem Punkt über einen Zeitraum von fünf Jahren einigen“, schlug er vor. „Aber grundsätzlich geht es doch nicht um Pestizidfreiheit oder den Einsatz von chemischen Keulen, auf die heute schon die große Mehrheit von uns verzichtet. Es geht um eine saubere Stadt. Und wenn wir in diesem Zusammenhang die Schlagkraft unseres eigenen Bauhofes mit zusätzlicher Manpower und entsprechender Technik stärken, ist das ein erster und vollkommen richtiger Ansatz“, erklärte Maaß und stellte die Frage in den Raum, welche Leistungen sich die Stadt in den nächsten Jahren denn überhaupt noch leisten kann? „Alle Städte ringsherum, tun deutlich mehr für ihre Grünflächen als wir“, so Maaß.

Seine Fraktionskollegin Christina Buchheim, die der Arbeit der Verwaltung nicht selten äußerst kritisch gegenüber steht, lobte diese Arbeit dieses Mal ausdrücklich. „Wir sehen doch an jedem Tag neu, dass jegliche Vergaben an Fremdfirmen immer teurer werden. Deshalb geht die Tendenz in vielen Kommunen auch dahin, wieder einen eigenen Bauhof vorzuhalten, weil sie sich alles andere nicht mehr leisten können“, sagte sie. Die klare Tendenz ging wieder hin zu Gemeindearbeitern, die im Laufe der Jahre überall abgezogen worden seien. Maaß erinnerte abschließend noch an ein ganz praktisches Problem: „Wir haben April. Wenn wir jetzt keine Entscheidung treffen, wachsen uns Gras und Unkraut über den Kopf.“

Sechs mal Ja, vier mal Nein und eine Enthaltung bedeuten: Der Stadtrat ist wieder am Zug.