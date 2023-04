Am 11. April versuchten zwei Männer einen Tabakladen in Köthen zu überfallen. Der Ladeninhaber und eine Angestellte hatten die Täter jedoch mit einem Wischmob vertrieben - womöglich haben sie dabei sogar eine DNA-Spur für die Polizei genommen.

DNA-Spur nach Überfall auf Tabakladen in Köthen?

Köthen/MZ - Einer der Räuber, der am 11. April den Laden für Tabakwaren, Getränke und Zeitschriften an der Ecke Bernburger/Wolfgangstraße in Köthen überfallen hat, hinterließ vielleicht eine DNA-Spur. Sie könnte sich auf einem von der Polizei beschlagnahmten Teil des Bodenwischers befinden, mit dem eine Verkäuferin und der Ladeninhaber die Räuber vertrieben hatten.