Über 500 Jahre alt: Restaurierter Flügelaltar ist zurück in der Köthener Agnuskirche

Die restaurierten Figuren - links Maria - sind Teil des wertvollen Flügelaltares in der Köthener Agnuskirche in Köthen.

Köthen/MZ - Andreas Mieth greift behutsam nach Maria. Circa einsfünfunddreißig ist sie groß, aus Lindenholz, hübsch bemalt und vergoldet, wie neu, möchte man meinen. Der Restaurator, der in Berlin zu Hause, aber viel unterwegs ist, ist zu Wochenbeginn nach Köthen gekommen, um den von zwei Berufskolleginnen aufwendig restaurierten Flügelaltar der Agnuskirche aufzubauen. Abgebaut hatte er ihn auch schon. Das ist Jahre her.

Marias Platz wird künftig wieder neben Christus und Johannes im Mittelschrein des über 500 Jahre alten Altares sein, der spätestens zu Pfingsten mit einem Festgottesdienst eingeweiht werden soll. Neuland selbst für Kreisoberpfarrer Lothar Scholz, der so etwas noch nie gemacht habe. Das sei etwas anderes, als die Wiederindienstnahme einer Kirche, die restauriert wurde. Um diesen „kulturhistorisch wertvollen Sakralgegenstand“ einzuweihen, müssten gewisse liturgische Abläufe eingehalten werden.

Kirchenbaurätin Konstanze Förster-Wetzel und Pfarrer Lothar Scholz mit Restaurator Andreas Mieth (li.), der den Altar wieder aufbaut. (Foto: Sylke Hermann)

Fast 100.000 Euro dürften die Arbeiten im Altarraum gekostet haben

Doch ehe es soweit ist, dürfen sich der Pfarrer und seine Gemeinde bereits am Anblick des nach historischem Vorbild wiederhergestellten Altars erfreuen. Konstanze Förster-Wetzel, die Kirchenbaurätin der Landeskirche Anhalts, spricht beim Anblick des noch eingerüsteten Altarraumes von einer „Komplettierung der wiederhergestellten, historischen Raumfassung“. Sie ist froh, dass man sich in Abstimmung mit der Landesdenkmalpflege damals zu diesem Schritt entschlossen hatte.

Der Altarraum, wie er früher einmal ausgesehen hat (Foto: Lothar Scholz)

Genauso gut wäre eine Option gewesen, den Zustand von vor 50 Jahren etwa wiederherzustellen. Doch man wollte es richtig machen. Was vor allem dem Pfarrer, der das Projekt vom ersten Tag an betreut, einiges abverlangte. Von der Koordination der Gewerke bis hin zu Finanzierungsfragen. Fast 100.000 Euro, schätzt er, dürften die Arbeiten im Altarraum gekostet haben.

Es ist etliche Jahre her, dass sich die Kirche, in der einst der Hofkapellmeister des Fürsten, Johann Sebastian Bach, ein und ausgegangen ist, in dieser Optik gezeigt hat. 1996 hatte man mit der Sanierung begonnen. Schritt für Schritt. Der Flügelaltar finalisiert nun einen langen Prozess. Umso glücklicher ist der Pfarrer an diesem Montagnachmittag. Sichtlich zufrieden, dass man auf der Zielgeraden ist.

Verpackte Altarteile (Foto: Hermann)

Der Altar aus dem Gemeinderaum diente als Übergangslösung

Seit 2016, als man den historischen Flügelaltar, der Szenen des Abendmahls zeigt, abgebaut hatte, nutzte der Pfarrer schlichten Ersatz: Der Altar aus dem Gemeinderaum diente als Übergangslösung. Nun wird man mit dem Aufbau in die Lage versetzt, drei verschiedene Situationen darzustellen, da der über 500 Jahre alte Altar wandelbar ist. Erneut Neuland für Pfarrer Lothar Scholz, der sich noch nie zuvor herangewagt hatte, die Ansicht zu verändern. Nun könnte er das theoretisch machen: an Festtagen, für herkömmliche Gottesdienste und die Passionszeit. Er werde das „mit äußerster Vorsicht“ auch tun, doch eher selten.

Andreas Mieth, der mit dem Aufbau beauftragte Restaurator, kann dem nur beipflichten. Man könne nie wissen, wie stabil die Konstruktion sei, wie tragfähig das Holz. Mit Materialermüdung müsse man bei einem Kunstwerk dieses Alters immer rechnen. Und offenbar auch mit Hindernissen auf der Zielgeraden. Dass sich die Flügel nicht komplett schließen lassen, hat er erst am Montag bemerkt – beim Aufbau. Aber das müsse man akzeptieren; er werde eine Lösung finden, versichert er.

Jesus Christus-Figur (Foto: Hermann)

„Früher hatten sie auch kleine Häkchen angebracht.“ Außerdem seien diese technischen Feinheiten sein Steckenpferd. Derweil hatten sich Gabriele Georgie und Elke Müller um die Restaurierung des wertvollen Altares gekümmert. Eine gute Arbeitsteilung, findet Andreas Mieth und kümmert sich mit Akribie um den neuen Mittelpunkt von St. Agnus.