Trügerisches gelbes Heft? Köthens Apotheker kämpfen mit gefälschten Impfpässen

Wie viele gefälschte Impfpässe sind in der Region Anhalt im Umlauf? Warum Apotheker kaum eine Chance haben, eine solche Fälschung zu erkennen.

Bislang hat die Polizei einen gefälschten Impfausweis in Bitterfeld-Wolfen ausfindig gemacht.

Köthen/MZ - Ein Stempel, ein Klebezettel von einer Impfdosis, Datum und Unterschrift - fertig ist der eingetragene Impfnachweis in dem kleinen gelben Heftchen. Mit krimineller Energie lassen sich Impfpässe relativ leicht nachmachen. „Das ist kein großer Aufwand, das zu fälschen“, weiß Apotheker Norbert Hoffmann aus Köthen. Auch die Apothekerkammer Sachsen-Anhalt ist wegen zunehmend gefälschter Impfausweise in Alarmbereitschaft. „Der Impfausweis an sich ist leider nicht mit fälschungssicheren Merkmalen ausgestattet“, erklärt Katrin Pohl, Pressesprecherin der Apothekerkammer.